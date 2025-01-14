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В сети «Светофор» пройдут внеплановые проверки

Роспотребнадзор готовит проверки в одной из крупнейших сетей «Светофор»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Федеральная сеть магазинов «Светофор», а также магазины под брендом «Маяк», подвергнутся внеплановым проверкам Роспотребнадзора. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива, одобренная первым вице-премьером Денисом Мантуровым, стала ответом на многочисленные жалобы производителей, которые обвиняют ретейлера в несвоевременных платежах за поставленную продукцию и возврате просроченных товаров. Соответствующее поручение Мантурова уже оформлено документально и направлено в правительство.

Решение о проверках последовало за обращением депутата Госдумы Сергея Лисовского в конце декабря 2024 года, в котором он указал на многочисленные нарушения со стороны сети «Светофор», связанные с реализацией некачественной и небезопасной продукции.

Поставщики ранее отмечали игнорирование законодательства о маркировке товаров и технических регламентов, в частности, касающихся производства пищевых продуктов, включая молочную продукцию.

Согласно информации издания, проверки Роспотребнадзора запланированы на конец января текущего года.

В конце прошлого года торговая сеть «Пятерочка» была признана самым выгодным магазином у дома по данным мониторинга цен Института человека «Ромир».

Ранее эксперт заявил, что торговые сети РФ согласны создать полки с бесплатными продуктами.

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