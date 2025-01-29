Половина московских «Светофоров» может прекратить работу

Половина магазинов «Светофор» в Москве может приостановить работу из-за проверок Роспотребнадзора. Об этом пишут »Ведомости».

Суд уже принял решение о приостановке работы четырех таких магазинов на срок от 60 до 90 суток. Всего в Москве и Московской области работают несколько десятков магазинов сети гипермаркетов низких цен «Светофор».

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети «Светофор».

В конце декабря 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в правительство с просьбой проверить компанию на наличие нарушений в части продажи некачественных товаров. По его словам, поставщики неоднократно фиксировали несоответствие продукции обязательным стандартам и регламентам. В частности, речь идет о нарушении норм маркировки товаров, а также стандартов по производству пищевой продукции, включая молочную продукцию.

Ранее в Шанхае нашли 47 магазинов, которые продавали фальшивые товары из России.