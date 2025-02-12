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Диетолог раскрыла, как уменьшить тягу к сладкому

Диетолог Королева посоветовала заменить сладости на ягоды и фрукты
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Чтобы уменьшить тягу к сладкому, следует заменить конфеты и десерты на ягоды и фрукты. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Чтобы уйти от употребления сахара, нужно придерживаться регулярного питания и натуральных продуктов. Обязательно есть углеводные молекулы», — сказала специалист.

Она предупредила, что при регулярном употреблении сладкого не только набираются лишние килограммы, но и возникает инсулинорезистентность, когда организм уже не принимает и не понимает сахар, вследствие чего развивается диабет второго типа.

Кроме того, по ее словам, нарушается микробиом кишечника, что чревато низким иммунитетом и частыми болезнями.

Врач также посоветовала не злоупотреблять сахарозаменителями, поскольку они могут вызывать зависимость.

Недавно ученые из Мичиганского университета установили, что в бета-клетках поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, у пациентов с диабетом содержатся аномальные митохондрии. Устранение таких повреждений с помощью препарата ISRIB нормализует секрецию инсулина и снижает уровень сахара в крови.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях употребления сладких напитков.

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