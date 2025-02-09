Россиян предупредили об опасных последствиях употребления сладких напитков

Врач Сонгуров: тяга к сладким напиткам может говорить о дефицитах в организме

Употребление сладких напитков ежегодно вызывает более 1,1 миллиона случаев заболеваний сердца во всем мире. О вреде напитков с сахаром в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Рашид Сонгуров, врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

Как отмечает доктор, нередко такие напитки могут содержать до половины суточной нормы сахара.

«ВОЗ рекомендует включать в рацион сахар на уровне менее 10% от общего числа ежедневно потребляемых калорий. Если человек употребляет менее 5% от общего числа (25 граммов или 6 ложек сахара), то он находится в здоровом диапазоне. Однако нормальную суточную потребность легко можно закрыть стаканом виноградного или яблочного сока, в котором содержится около 6–8 ложек сахара. Зачастую человек потребляет не только этот напиток, но может съесть фрукты, десерт и другие источники сахара, тем самым сильно превышая норму. Поэтому употребление даже одного сладкого напитка способно легко вызвать дисбаланс в рационе», — сказал он.

По словам Сонгурова, чрезмерное употребление сладких напитков способствует увеличению массы тела, развитию инсулинорезистентности, метаболическим нарушениям, которые повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач объясняет, что сладкие напитки могут стать причиной развития сразу ряда болезней сердца, в том числе и инфаркта.

«Избыток сахара способствует увеличению уровня триглицеридов и снижению уровня «хорошего» холестерина (HDL). Это повышает риск развития атеросклероза — заболевания, при котором стенки артерий утолщаются и теряют эластичность, впоследствии прогрессирование заболевания может привести к инфаркту или инсульту. Кроме того, регулярное употребление сладких напитков ведет к увеличению висцерального жира (отложение вокруг внутренних органов). А он в свою очередь является фактором риска для ишемической болезни сердца», — подчеркнул врач.

Как отмечает Сонгуров, тяга к сладким напиткам может говорить о ряде дефицитов в организме, например, недостатке хрома, фосфора, серы и триптофана.

Врач рекомендует при выборе напитков всегда проверять этикетку, читать ее состав на наличие сахара, а предпочтение отдавать воде с натуральными добавками.

«Постарайтесь ограничить потребление энергетиков, пакетированных соков и сладких газировок, нередко они содержат сразу суточную норму сахара. Если хочется напиток со вкусом, добавьте в воду лимон, мяту или огурец. Это придаст напитку освежающий эффект и не навредит вашему сердцу. Хорошей альтернативой также станут травяной, зеленый чай, но без добавления сахара», — резюмировал он.

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