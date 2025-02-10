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Найден новый способ улучшить регуляцию инсулина в организме

Science: воздействие на митохондрии улучшает регуляцию инсулина в организме
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Depositphotos

Ученые из Мичиганского университета установили, что в бета-клетках поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, у пациентов с диабетом содержатся аномальные митохондрии. Устранение таких повреждений с помощью препарата ISRIB нормализует секрецию инсулина и снижает уровень сахара в крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Митохондрии — это структуры, необходимые для выработки энергии, которая питает клетки и помогает им функционировать. Дефекты митохондрий связаны с развитием многих заболеваний, включая диабет второго типа.

Исследования показали, что при этом заболевании аномальные митохондрии бета-клеток не способны вырабатывать энергию, что ведет к неспособности синтезировать достаточное количество инсулина или использовать его для поддержания нормального уровня сахара в крови. Однако эти научные работы не смогли объяснить, почему клетки ведут себя таким образом.

Исследователи из США установили, что основной причиной дисфункций митохондрий бета-клеток выступает особый тип реакции на стресс. Команда повторила свои эксперименты на клетках печени и жировой ткани мышей и обнаружила, что аналогичная реакция не позволяет нормально развиваться и функционировать не только эндокринной системе.

В рамках экспериментального лечения ученые использовали препарат под названием ISRIB, который блокировал реакцию на стресс. Результатом стало восстановление функций бета-клеток и нормализация уровня сахара в крови через четыре недели.

Сейчас ученые работают над дальнейшим изучением нарушенных клеточных процессов и готовятся воспроизвести результаты на образцах клеток людей с диабетом. Исследователи надеются, что устранение клеточного стресса в будущем можно будет применять как метод лечения диабета в будущем.

Ранее был раскрыт механизм развития диабета при избыточном весе.

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