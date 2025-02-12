Россиянам рассказали, какие обследования помогут выявить рак желудка

Гастроскопия с взятием фрагментов слизистой желудка (биопсией) является единственным на сегодняшний день достоверным методом для обнаружения рака желудка. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Алексей Шестаков.

По его словам, врачи направляют полученные образцы на изучение гистологическое исследование, при котором они могут поставить диагноз. Он уточнил, что такое обследование при наличии медицинских показаний могут назначить в любом возрасте.

«Если жалоб нет, то в качестве профилактической меры рекомендуется пройти гастроскопию в 40-45 лет. В зависимости от результата доктор определит дальнейший график. Скажем, при определенных видах гастрита, язвы желудка требуется регулярное наблюдение. Также важно постоянно наблюдаться и проявлять особое внимание, если рак желудка был в молодом возрасте (до 50 лет) у ближайших родственников», — отметил Шестаков.

В конце 2024 года «Газете.Ru» рассказали, что специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают систему для диагностики хронических гастритов и выявления пациентов с высоким риском развития рака желудка. Аналогов этому цифровому решению на российском и международном рынках нет, уточнили в Первом МГМУ.

Ранее профессор назвал главные причины развития рака желудка.