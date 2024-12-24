В России создали нейросеть, которая помогает врачу выявить гастрит и рак желудка

Специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают систему для диагностики хронических гастритов и выявления пациентов с высоким риском развития рака желудка. Аналогов этому цифровому решению на российском и международном рынках нет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ.

Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) — медицинская процедура, которая применяется в гастроэнтерологии в качестве инструментального метода диагностики. Это разновидность эндоскопического исследования. В ходе этой процедуры врач может забрать гастробиоптаты — образцы ткани, которые получают при эндоскопии желудка. Для их изучения привлекаются патологоанатомы, которые диагностируют гастрит или предраковые изменения.

«Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР), разработкой которой занимается наша научная команда, предназначена для врачей-патологоанатомов, которые ежедневно занимаются исследованием биоптатов слизистой желудка. Наша СППВР направлена на определение объема поражения слизистой оболочки желудка и выявления так называемой кишечной метаплазии — ключевого биомаркера предраковых поражений. Кишечная метаплазия часто рассматривается в качестве «точки невозврата», после которой изменения слизистой становятся необратимыми», — рассказала «Газете.Ru» аналитик Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета Нано Пачуашвили.

Из-за нехватки патологоанатомов на гастроэнтерологов ложится дополнительная нагрузка, что увеличивает риск ошибок и замедляет процесс выдачи результатов. Система поддержки принятия врачебных решений привлекается, чтобы снизить вероятность пропуска ключевых признаков предраковых изменений.

Сейчас проект находится на стадии обучения и тестирования нейросетевой модели для анализа гастробиоптатов. Прототип СППВР планируется представить уже в 2025 году. А готовое решение будет доступно пользователям после завершения клинико-технических испытаний и получения регистрационного удостоверения.

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