Профессор назвал главные причины развития рака желудка

Генетические факторы и ухудшение экологии являются одними из самых главных причин развития рака желудка. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии и онкологии Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Алексей Шестаков.

«Еще один фактор — бактерия хеликобактер пилори. Ею заражено большинство людей, фактически это постоянный сожитель человека. Однако в некоторых случаях хеликобактер может вызывать воспаление стенок желудка, появление определенных видов гастрита и язв. При отсутствии наблюдения и лечения эти состояния способны привести к развитию рака», — продолжил профессор.

По его словам, наибольшую опасность в этом случае представляют гастриты с пониженной кислотностью. Помимо этого, риск развития злокачественной опухоли желудка повышает злоупотребление солеными и маринованными продуктами, а также переработанным мясом, включая сосиски.

Врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Мария Кирюкова до этого рассказала «Газете.Ru», что чаще всего рак желудка развивается у людей, зараженных бактерией Helicobacter pylori. Также эта бактерия способствует развитию наследственной формы рака желудка.

Ранее сообщалось, что в России создали нейросеть, которая помогает врачу выявить гастрит и рак желудка.