Жене экс-главы Сочи предъявили обвинение по делу о вымогательстве 43 млн рублей

Копайгородской предъявили обвинение по делу о вымогательстве более 43 млн рублей

Следователи предъявили обвинение по второму уголовному делу супруге бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янине Копайгородской. Об этом ТАССсообщила адвокат Елизавета Меткина.

По словам Меткиной, ее подзащитная отвергла все предъявленные ей обвинения.

Как сообщила адвокат, новое обвинение предъявлено по статьям 160 УК РФ (растрата) и 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Дела в отношении

Янины и Алексея Копайгородских объединены в одно производство.

По версии следствия, супруги вымогали взятку в виде скидки на четыре однокомнатные квартиры у крупного предпринимателя в Краснодарском крае. Янина Копайгородская отвергает все обвинения.

В конце декабря МВД России сообщило, что Алексей Копайгородский стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Экс-мэр получил через супругу деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством.

Ранее Копайгородскому отказали в отправке на СВО.