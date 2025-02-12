Почти половина опрошенных украинцев одобрила временное закрытие USAID

Около половины (47%) украинцев одобряют приостановку финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Согласно итогам исследования, большинство граждан Украины полагают, что временное закрытие USAID в Штатах может негативно сказаться на ситуации в стране, но является справедливым наказанием тем, кто «проедал деньги» американских налогоплательщиков.

Еще 22% опрошенных считают, что прекращение финансирования агентства несет в себе только негатив, а другие 12% думают, что особых последствий для Украины это за собой не повлечет. Затруднились ответить 19% респондентов.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Ранее в Молдавии предрекли падение власти Санду без финансирования USAID.