В Молдавии предрекли падение власти Санду без финансирования USAID

Лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор заявил, что без финансовой поддержки со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) «режим» президента Молдавии Майи Санду падет в течение пяти месяцев. Его слова приводит РИА Новости.

«Те, кто финансировался благодаря этой бандитской, криминальной организации [USAID], в том числе и такие криминалы, как Санду, падут... Поэтому осталось потерпеть чуть-чуть», — заявил Шор.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи, в том числе и Украине, на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики.

Затем американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности государственного управления США (DOGE), резко раскритиковал USAID, назвав агентство «преступной организацией», которой не должно существовать.

Позже стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру. Останутся всего 294 специалиста.

Ранее Зеленский оценил прекращение финансирования Украины от USAID.