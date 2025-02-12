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Мать Фогеля обсуждала с Трампом освобождение сына еще до выборов президента США

Мать Фогеля обсуждала с Трампом освобождение сына перед покушением в Батлере
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Nathan Howard/Reuters

Мальфина Фогель, мать вернувшегося в США в рамках обмена американца Марка Фогеля, обсуждала с президентом страны Дональдом Трампом перспективы возвращения ее сына на родину перед началом митинга в Батлере в июле прошлого года, где на политика было совершено покушение. Об этом сообщает NPR со ссылкой на сестру Марка Энн Фогель.

По ее словам, Мальфина разговаривала с Трампом незадолго до того, как на него пытались совершить покушение в Батлере. И он пообещал тогда, что вызволит Фогеля из России.

«Нужно отдать Трампу должное — он сдержал свое слово», — рассказала Энн Фогель.

По данным издания, летом 2024 года Фогель также входил в списки масштабного обмена заключенными между Западом и Россией, однако он был исключен, предположительно, из-за решения бывшего американского президента Джо Байдена, который не хотел уступить Трампу политические очки в предвыборной гонке.

Телеканал CBS News сообщил, что Мальфина Фогель должна была выйти на сцену с Трампом в Батлере, но этому помешало покушение.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отказались называть имя россиянина, которого обменяли на Фогеля.

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