В Литве появится завод боеприпасов Rheinmetall

Глава государственной компании Epso-G Invest, отвечающей за проект от Литвы, Томас Варняцкас заявил агентству BNS, что осенью в стране начнется строительство завода боеприпасов концерна ФРГ Rheinmetall.

По словам Варняцкаса, работы начнутся во втором полугодии 2025 года.

Он уточнил, что к маю партнеры из Германии подготовят проект технологических линий, под которые будет спланировано строительство завода.

«Rheinmetall отвечает за оборудование, технологии. Мы будем отвечать за сети, дороги, электричество, воду, за все постройки, которых на участке будет около двадцати», — поделился Варняцкас.

До этого портал Focus сообщал, что из-за опасений за свою безопасность глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер серьезно усилил личную охрану.

Паппергер теперь постоянно носит бронежилет весом пять килограммов, заменив привычный галстук средствами индивидуальной защиты.

Ранее Паппергер заявил, что Россия «не очень довольна» компанией Rheinmetall, поскольку она помогает Украине.