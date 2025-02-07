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Глава немецкого концерна Rheinmetall начал постоянно носить бронежилет

Focus: в ФРГ усилили охрану главы концерна Rheinmetall из-за угроз из России
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Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Из-за опасений за свою безопасность глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер серьезно усилил личную охрану. Об этом сообщает новостной портал Focus.

По данным портала, Паппергер теперь постоянно носит бронежилет весом пять килограммов, заменив привычный галстук средствами индивидуальной защиты.

Передвижение Паппергера на деловые встречи осуществляется в бронированном автомобиле под охраной вооруженных телохранителей.

Кроме того, Focus передает слова Паппергера, заявившего на одной из пресс-конференций, что уровень его охраны сравним с охраной канцлера Германии.

По данным портала, причиной усиления мер безопасности послужили предполагаемые угрозы со стороны российских спецслужб.

Недавно заместитель помощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай обвинил Россию в покушении на Армина Паппергера — главу Rheinmetall. По словам представителя НАТО, для подобных целей в России вербуют «преступные группировки, ничего не подозревающую молодежь или мигрантов».

Ранее Паппергер заявил, что Россия «не очень довольна» компанией Rheinmetall, поскольку она помогает Украине.

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