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В России завели уголовное дело на испанского журналиста

СК: на журналиста El Mundo, незаконно посетившего Курскую область, завели дело
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СК РФ

На журналиста испанского издания El Mundo Альберто Рохаса завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в феврале 2025 года Рохас без документов на право въезда на территорию РФ вместе с военнослужащими ВСУ незаконно пересек российско-украинскую границу и был в Суджанском районе Курской области.

Следствие принимает меры к установлению местонахождения журналиста.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания The Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Суджа.

Также Ленинский районный суд в Курске вынес постановление о заочном аресте гражданина Румынии Барбу Мирчи, который незаконно пересек границу России с целью снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины.

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.

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