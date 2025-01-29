Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал британского журналиста, который приехал в регион вместе с ВСУ

Суд в Курске арестовал журналиста Старки за незаконное пересечение границы
close
The Sun

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). 29 января судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Джерома Старки на территории РФ или с момента экстрадиции», — сообщили в пресс-службе.

Журналист британского издания The Sun Джером Старки незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Суджа.

До этого Ленинский районный суд в Курске вынес постановление о заочном аресте гражданина Румынии Барбу Мирчи, который незаконно пересек границу России с целью снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами