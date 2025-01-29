Суд арестовал британского журналиста, который приехал в регион вместе с ВСУ

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.
«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). 29 января судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Джерома Старки на территории РФ или с момента экстрадиции», — сообщили в пресс-службе.
Журналист британского издания The Sun Джером Старки незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Суджа.
До этого Ленинский районный суд в Курске вынес постановление о заочном аресте гражданина Румынии Барбу Мирчи, который незаконно пересек границу России с целью снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.