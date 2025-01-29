Суд в Курске арестовал журналиста Старки за незаконное пересечение границы

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Курской области.

«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). 29 января судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Джерома Старки на территории РФ или с момента экстрадиции», — сообщили в пресс-службе.

Журналист британского издания The Sun Джером Старки незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Суджа.

До этого Ленинский районный суд в Курске вынес постановление о заочном аресте гражданина Румынии Барбу Мирчи, который незаконно пересек границу России с целью снять репортаж о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.