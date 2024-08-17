ФСБ завела дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении двух итальянских корреспондентов — Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу России и работали в Судже в Курской области после вторжения туда бойцов ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу РФ и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области», – сообщили в спецслужбе.

В службе отметили, что также проверяется информация о нахождении в данном районе иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. После проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в ФСБ.

Отмечается, что наказание по ч. 2 ст. 322 УК РФ предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич призвал рассматривать иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, как представителей военной разведки.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.