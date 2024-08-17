Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ завела дело против итальянских журналистов за репортаж из Суджи

ФСБ: возбуждено дело против работавших в Судже итальянских журналистов

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ возбудила уголовное дело в отношении двух итальянских корреспондентов — Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые незаконно пересекли государственную границу России и работали в Судже в Курской области после вторжения туда бойцов ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, незаконно пересекших Государственную границу РФ и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области», – сообщили в спецслужбе.

В службе отметили, что также проверяется информация о нахождении в данном районе иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша. После проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в ФСБ.

Отмечается, что наказание по ч. 2 ст. 322 УК РФ предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

До этого главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич призвал рассматривать иностранных репортеров, зашедших на территорию РФ, как представителей военной разведки.

Ранее политолог заявил, что итальянский репортаж из Суджи доказывает участие Запада в конфликте.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами