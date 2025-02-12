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«Шопоголики и карьеристы»: в России озаботились пропагандой одиночества

Депутат Иванов: в РФ надо бороться с пропагандой одиночества и отказа от брака
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Depositphotos

В России сильно меняются отношения к браку и детям, стираются возрастные границы, игнорируются социальные нормы, считает депутат Брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, причиной негативных перемен стала пропаганда одинокого образа жизни и превращение россиян в шопоголиков и карьеристов.

«Брак порой перестает восприниматься как обязательный этап жизненного пути. Однако мы убеждены, что здоровая и крепкая семья – это основа сильного государства и благополучного общества!» — заявил депутат Общественной Службе Новостей.

Он назвал позитивными факторами успехи женщин в карьере, однако призвал не заменять финансовым обеспечением духовную близость и радость иметь детей. Решать проблему с пропагандой одиночества Иванов предложил через освещение разных аспектов счастливой семейной жизни, в том числе через СМИ. Все это, по его мнению, поможет уделить внимание позитивному образу семьи.

Приоритеты молодежи, однако, заметно изменились – Иванов привел в пример этому карьеристкам и женщин, увлекающихся «антисемейными психологическими курсами» и выставляющих это напоказ в соцсетях. А мужчины сегодня активно стремятся избежать ответственности в отношениях, уклониться от материальных затрат и выбрать «альтернативные» модели общения с женщинами, считает депутат. В результате, по его словам, все чаще женщины проводят время с подругами, а мужчин можно увидеть исключительно в мужской компании.

«Это усиливает разобщенность и препятствует созданию крепких, традиционных семей», — заключил депутат.

До этого в Татарстане детский омбудсмен Ирина Волынец призвала законодательно запретить в России пропаганду разводов и семейного одиночества. Она также считает, что в обществе наблюдается стремление к освещению темы одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей, что, по ее мнению, опасно для несовершеннолетних.

Ученые ранее рассказали, как извлекать пользу из одиночества.

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