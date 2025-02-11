Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, как извлекать пользу из одиночества

C&E: время наедине с собой усиливает позитивные эмоции и дает вдохновение
close
Shutterstock

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что восприятие одиночества как «времени для себя» усиливает позитивные эмоции и улучшает отношение к уединению, тогда как термин «изоляция» вызывает более негативные ассоциации. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition & Emotion (C&E).

Специалисты провели два эксперимента с участием 500 взрослых и 176 студентов. В первом случае добровольцы оценивали различные термины, описывающие одиночество: «время для себя», «уединение», «быть одному» и «изоляция».

Результаты показали, что «время для себя» воспринималось как наиболее позитивное и желательное, ассоциируясь с заботой о себе и расслаблением. Напротив, «изоляция» вызывала негативные коннотации, связанные с социальной изоляцией.

Во втором исследовании участники провели 30 минут в одиночестве, причем одной группе это время было представлено как «время для себя», а другой — как «изоляция». Те, кто воспринимал уединение как «время для себя», сообщили об увеличении позитивных эмоций и улучшении отношения к одиночеству. Участники из группы «изоляция» испытали снижение позитивных эмоций, хотя у обеих групп уменьшился уровень негативного аффекта.

Интересно, что лингвистическое оформление не повлияло на действия участников, но изменило содержание их мыслей. Те, кто находился в «изоляции», чаще думали о школьных заданиях, а те, кто воспринимал время как «время для себя», размышляли о личностном росте.

Исследование подчеркивает силу языка в формировании психологического опыта. Простое изменение формулировок может сделать время, проведенное в одиночестве, более приятным и полезным.

Ранее ученые назвали неожиданную опасность одиночества в преклонном возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами