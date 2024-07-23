В Татарстане предложили запретить пропаганду разводов и одиночества

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала законодательно запретить в России пропаганду разводов и семейного одиночества. С соответствующим письмом она обратилась к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой, передает РИА Новости.

По ее словам, сейчас в обществе наблюдается стремление к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Омбудсмен считает, что эта тенденция особенно опасна для несовершеннолетних.

Волынец отметила, что число родившихся с начала 2024 года уменьшилось на 2,1%, число разводов на 3,5% превышает количество браков, — только в этом году развелись 271 тысяча пар. При этом официально вступили в брак всего 260 тысяч пар.

Омбудсмен высказала мнение, что обсуждение предлагаемой ею инициативы в Госдуме станет важным шагом на пути к улучшению социальной ситуации в России.

Соответствующий законопроект может включать запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают преимущества одинокой жизни.

В начале июля сообщалось, что депутат комитета Государственной думы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо главе министерства юстиции Константину Чуйченко с просьбой запретить в России движение чайлдфри.

Ранее в Госдуме объяснили, как должен работать запрет на идеологию чайлдфри.