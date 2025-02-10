В зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки

В зоне проведения специальной военной операции специалисты изъяли партию шоколадок, начиненных взрывчаткой. Это подтверждает, что украинские диверсанты в сегодняшних условиях используют все методы для достижения своих целей, заявил зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН.

«В зоне проведения СВО была изъята партия шоколадок, в которых была взрывчатка. Шоколадка эта могла взорваться при укусе. К счастью, не взорвалась», — сообщил депутат.

Диверсанты также предпринимают попытки отравления российских военнослужащих, поэтому в условиях проведения СВО крайне важно следить за качеством продуктов питания, контроль за этим сегодня стал жизненно важным, подчеркнул Гусев. Учитывая обстоятельства, это выходит за рамки защиты прав потребителей и становится условием национальной безопасности, заключил он.

Напомним, на днях в России предотвратили теракт с использованием FPV-очков для дронов. Партию заминированных гаджетов, которые могли бы привести к взрыву при первом включении, изъяли по пути на фронт. Обнаружили их во время проверки гуманитарной помощи, предоставленной волонтерами.

Ранее Рогов рассказал о диверсии спецслужб Украины на фронте.