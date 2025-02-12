Росавиация продлила запрет на некоторые рейсы в Израиль

Росавиация продлила запрет российским авиакомпаниям на ночные рейсы в Израиль до 11 марта. Об этом ведомство сообщило РИА Новости.
В Росавиации отметили, что после анализа обстановки на Ближнем Востоке было принято решение продлить ограничения еще на месяц. Рейсы между странами запрещены с 1:00 до 7:00 мск.
Однако рейсы до Израиля и в другое время российские авиакомпании должны вводить в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO (Международная организация гражданской авиации). Компании должны оценивать факторы риска для полетов гражданских самолетов над зонами конфликтов и вблизи них, заключили в Росавиации.
В прошлый раз Росавиация объявляла о продлении рекомендаций о запрете ночных рейсов в Израиль для российских компаний 13 января.
В конце января гендиректор Министерства туризма Израиля Дани Шахар заявил, что страна рассчитывает на запуск рейсов авиакомпании Red Wings из РФ в Эйлат в марте–апреле.
Ранее Azur Air анонсировала возобновление полетов во Вьетнам.