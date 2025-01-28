В Израиле ожидают запуск прямых рейсов Red Wings из России

Израиль рассчитывает на запуск прямых рейсов Red Wings из России в Эйлат весной

Израиль рассчитывает на запуск рейсов авиакомпании Red Wings из РФ в Эйлат в марте–апреле. Об этом журналистам сообщил гендиректор Министерства туризма Израиля Дани Шахар, его слова приводит ТАСС.

«Мы встречались с генеральным директором авиакомпании Red Wings и разговаривали о восстановлении полетов, увеличении их числа в Израиль с упором на Эйлат», — сказал он.

Шахар выразил надежду, что уже весной можно будет прилететь на самолетах из России в Эйлат.

13 января Росавиация сообщила о продлении рекомендаций о запрете ночных рейсов в Израиль для российских компаний.

По данным пресс-службы, ночные полеты не рекомендуется осуществлять в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени. В Росавиации отметили, что принимать решение о полетах в дневное время следует с учетом рекомендаций. Кроме того, важно учитывать риск для полетов гражданских судов вблизи израильских территорий.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи в январе.