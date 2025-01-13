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В Росавиации продлили рекомендации о запрете на выполнение ночных рейсов в Израиль

Рекомендации о запрете ночных рейсов в Израиль продлили для российских компаний
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендации о запрете выполнения ночных рейсов для летающих в Израиль российских авиакомпаний продлены. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, передает РИА Новости.

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 февраля 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ночные полеты не рекомендуется осуществлять в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени. В Росавиации отметили, что принимать решение о полетах в дневное время следует с учетом рекомендаций. Кроме того, важно учитывать риск для полетов гражданских судов вблизи израильских территорий.

27 декабря после крушения самолета под Актау авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов из Баку в 10 городов России. Решением Госагентства гражданской авиации с 28 декабря вводятся ограничения на полеты из Баку в города России.

Ранее аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.

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