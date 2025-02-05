Azur Air анонсировала возобновление полетов во Вьетнам

Генеральный директор авиакомпании Azur Air Евгений Королев заявил, что в марте 2025 года перевозчик планирует возобновить полеты в Камрань, город в провинции Кханьхоа во Вьетнаме. Об этом сообщает РИА Новости.

В кулуарах национальной выставки NAIS-2025 Королев рассказал, что полетная программа в Камрань сейчас рассматривается из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока.

В 2023 году Azur Air уже анонсировала возобновление полетов по этому направлению, но рейсы так и не были запущены. С марта 2022 года авиакомпания не отправляла самолеты в Камрань в соответствии с рекомендацией Росавиации. В связи с санкциями, введенными против России, ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям, использующим самолеты с иностранными регистрационными номерами, приостановить международные полеты с 6 марта, а с 8 марта — из-за границы.

В конце января гендиректор Министерства туризма Израиля Дани Шахар заявил, что страна рассчитывает на запуск рейсов авиакомпании Red Wings из РФ в Эйлат в марте–апреле.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи.