В Сахалинской области временно прекратили обследование севшего на мель судна

Водолазы в настоящее время не могут продолжать обследование сухогруза An Yang 2, севшего на мель у побережья Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в Telegram-канале.

По информации властей, работы пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. При этом специалисты Морской спасательной службы постоянно находятся на месте происшествия и следят за ситуацией.

«Как только позволят метеоусловия, [водолазы] продолжат обследование подводной части судна», — говорится в заявлении.

Из него следует, что к текущему моменту специалисты не обнаружили никаких повреждений корпуса корабля. Также на месте происшествия не было зафиксировано разлива нефтепродуктов.

«Осмотреть нижнюю часть корпуса водолазы не могут, так как балкер сидит на камнях», — уточнили в правительстве.

В публикации отмечается, что власти Сахалинской области распорядились построить колонный путь к севшему на мель сухогрузу для откачки находящегося на борту топлива. При этом члены экипажа остаются на корабле, они обеспечены всем необходимым.

An Yang 2 сел на мель в районе порта Невельск в Сахалинской области в ночь на 9 февраля. Как писал Telegram-канал Mash, китайский сухогруз «застрял» из-за ошибки экипажа.

На борту корабля находится 1000 тонн угля, а также 706 тонн мазута. Кроме того, судно заправлено 54 тоннами дизельного топлива.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту затопления танкера в Ленинградской области.