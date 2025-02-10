Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После аварии с танкером в Усть-Луге завели уголовное дело

РИА Новости: после утопления танкера Koala в Усть-Луге завели уголовное дело
close
Александр Дрозденко/Telegram

После ЧП на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — заявил источник.

Также он сообщил, что на борту танкера находились 24 человека, включая восьмерых граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. Он уточнил, что никто не пострадал.

Танкер Koala шел под флагом Антигуа и Барбуды. Специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва и его стало затапливать водой. Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей сообщал, что затонувший танкер Koala мог быть заминирован.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами