После аварии с танкером в Усть-Луге завели уголовное дело

После ЧП на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — заявил источник.

Также он сообщил, что на борту танкера находились 24 человека, включая восьмерых граждан Грузии и 12 граждан Индонезии. Он уточнил, что никто не пострадал.

Танкер Koala шел под флагом Антигуа и Барбуды. Специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва и его стало затапливать водой. Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей сообщал, что затонувший танкер Koala мог быть заминирован.

Ранее в Сахалинской области из-за севшего на мель сухогруза ввели режим чрезвычайной ситуации.