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Названа причина ЧП с китайским балкером, севшим на мель у берегов Сахалина

Mash: ошибка экипажа стала причиной ЧП с сухогрузом, севшим на мель у Сахалина
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МЧС России

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель у берегов Сахалина из-за ошибки экипажа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Канал отмечает, что 20 моряков до сих пор находятся на борту, ожидая прибытия спецтехники. По его данным, специалисты прибыли на место происшествия, но из-за погоды не могут откачать топливо. Ожидается, что это будет сделано 11 февраля.

Сухогруз сел на мель в ночь на 9 февраля в устье реки Казачка. На An Yang 2 находится 1 000 тонн угля, а также 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

Росморречфлот сообщал, что балкер не удержал управление при снятии с якоря и сел на мель за пределами акватории морского порта Невельск. В ведомстве заявили, что специалисты провели осмотр акватории от аварийного судна до береговой черты на наличие утечек нефтепродуктов. Следов их разлива и загрязнения они не обнаружили.

Ранее сообщалось, что севшее на мель у Сахалина китайское судно могут распилить.

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