Сильный снегопад вынудил более 1,6 тыс. человек ночевать в аэропорту на севере Японии

NHK: свыше 1,6 тыс. человек из-за снегопада ночевали в аэропорту на Хоккайдо

Из-за сильного снегопада свыше полутора тысяч пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропорту на японском острове Хоккайдо. Об этом сообщает телеканал NHK.

Днем 11 февраля вблизи крупнейшего на Хоккайдо аэропорта Син-Титосэ усилились ветер и снегопад, приведшие к существенному ухудшению видимости. В связи с этим были отменены 118 рейсов, в том числе с Токио и Осакой.

Значительная часть пассажиров отмененных рейсов не смогла уехать на скоростных поездах и забронировать отели и поэтому осталась ночевать в аэропорту прямо на разложенных на полу ковриках. По сведениям NHK, в воздушной гавани находились не менее 1650 человек.

Утром 12 февраля погода значительно улучшилась, поэтому запланированные рейсы должны выполняться по расписанию.

10 февраля сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus отменила из-за плохой погоды несколько авиарейсов между Стамбулом и Москвой, а также Петербургом.

Ранее снегопад в Южно-Сахалинске привел к перебоям в работе аэропорта.