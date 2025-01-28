Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Снегопад в Южно-Сахалинске привел к перебоям в работе аэропорта

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за снегопада перенесли и отменили часть рейсов
close
Сергей Красноухов/РИА Новости

Сильный снегопад в Южно-Сахалинске привел к отмене и переносу больше десятка авиарейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Южно-Сахалинска.

Видимость в аэропорту составляет 800 метров, идет сильный ливневой снег.

Непогода привела к отмене и переносу части авиарейсов. В общей сложности перенесено восемь авиарейсов. Также отменены шесть местных рейсов.

27 января сообщалось, что из-за снегопада в международном аэропорту Чеджу в Южной Корее были задержаны свыше ста рейсов, десять из них отменили.

25 января сообщалось, что молния ударила в киль самолета Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту Гуарульос бразильского города Сан-Паулу.

В тот же день в Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты.

Ранее у самолета в российском аэропорту отказал двигатель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами