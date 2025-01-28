Снегопад в Южно-Сахалинске привел к перебоям в работе аэропорта

Сильный снегопад в Южно-Сахалинске привел к отмене и переносу больше десятка авиарейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Южно-Сахалинска.

Видимость в аэропорту составляет 800 метров, идет сильный ливневой снег.

Непогода привела к отмене и переносу части авиарейсов. В общей сложности перенесено восемь авиарейсов. Также отменены шесть местных рейсов.

27 января сообщалось, что из-за снегопада в международном аэропорту Чеджу в Южной Корее были задержаны свыше ста рейсов, десять из них отменили.

25 января сообщалось, что молния ударила в киль самолета Airbus A350 авиакомпании British Airways в аэропорту Гуарульос бразильского города Сан-Паулу.

В тот же день в Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты.

Ранее у самолета в российском аэропорту отказал двигатель.