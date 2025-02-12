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В школах могут ввести оценки за поведение

СРЗП подготовила законопроект о введении оценок за поведение в школах
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Партия »Справедливая Россия — За правду!» подготовила законопроект о введении оценок за поведение в школах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Соавторами проекта стали лидер СРЗП Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Получение начального общего и среднего общего образования должно сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, проводимым путем оценивания составных элементов поведения обучающихся педагогическим работником», — говорится в законопроекте.

Отзыв должен стать дневником социального поведения, направленным на то, чтобы школьники были мотивированы вести себя вежливо, не перебивать других и работать в команде.

«Сегодня во многих школах отношения между детьми, мягко говоря, «нездоровые». Учителям школьники часто хамят, относятся к ним с пренебрежением, и введение новой системы поможет остановить это безобразие», — прокомментировал законопроект Миронов.

8 февраля президент России Владимир Путин поручил рассмотреть введение оценки за поведение в школах.

Ранее 88% россиян сочли нужным вернуть оценки за поведение в школах.

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