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Россияне ответили, нужно ли возвращать оценки за поведение в школах

«КП»: 88% россиян сочли нужным вернуть оценки за поведение в школах

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Shutterstock

Большинство (88%) россиян поддержали инициативу ввести в школах оценки за поведение, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,7 тыс. человек.

52% из них также уверены, что эти результаты должны пойти и в школьный аттестат, чтобы работодатели в будущем понимали, кто будет работать в их коллективе.

«Я бы не стал брать в вуз или на работу того, кто имеет 2 или 3 по поведению, зачем мне неконтролируемый элемент в коллективе. Может быть, он вообще буйный», — сказал участник опроса.

При этом 36% опрошенных из 88% выступили против этой меры. По их мнению, оценки за поведение могут быть нужны для оповещения родителей или поощрения прилежных школьников. Еще 11% респондентов в целом выступили против введения оценок за поведение. Некоторые из них уверены, что эта мера не позволит вразумить хулиганов. Оставшиеся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова до этого рассказала «Газете.Ru», что российские учителя поддержат возвращение оценки за поведение в школах, о котором на заседании СПЧ говорил президент Владимир Путин.

Ранее Минпросвещения пообещало обсудить введение в школах оценки по поведению.

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