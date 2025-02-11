Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В Сумах на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщения о взрывах появились в 20:07 и 20:29 по московскому времени.

Рано утром 11 февраля на территории Украины объявили масштабную ракетную тревогу.

В ночь на вторник Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за произошедшего на Украине срочно вводят экстренные отключения света, но ограничения быстро отменили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 10 февраля в Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Как писала «Страна.ua», обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома. На месте происшествия начался пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате в городе загорелись шесть автомобилей и были повреждены три дома.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.