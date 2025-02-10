Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сумах начался пожар после падения обломков БПЛА

В Сумах произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
close
Shutterstock/RONEDYA

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передал телеканал ТСН.

Как пишет «Страна.ua», обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома. На месте происшествия начался пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате в городе загорелись шесть автомобилей и были повреждены три дома.

В ночь на 8 февраля в городе тоже были слышны взрывы, а с вечера пятницы во всей Сумской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под Харьковом остановили добычу газа после взрыва.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами