В Сумах начался пожар после падения обломков БПЛА

В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передал телеканал ТСН.

Как пишет «Страна.ua», обломки беспилотника упали на автостоянку около жилого дома. На месте происшествия начался пожар, который оперативно ликвидировали экстренные службы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате в городе загорелись шесть автомобилей и были повреждены три дома.

В ночь на 8 февраля в городе тоже были слышны взрывы, а с вечера пятницы во всей Сумской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под Харьковом остановили добычу газа после взрыва.