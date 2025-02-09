Обстрелы усложнили Украине доступ к газовым запасам

На Украине заявили, что из-за обстрелов не могут получать нужное количество газа

Из-за обстрелов компрессорных станций Украина не может получать необходимое количество газа, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Его слова приводит «Страна.ua».

Харченко сказал, что в республике достаточно газа, однако для его получения «не хватает давления».

«Были атакованы компрессорные станции, и сейчас с наших месторождений мы не можем поднимать столько газа, сколько нужно и сколько мы привыкли», — пояснил он.

Два дня назад Украина последовательно нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии: 6 февраля было импортировано 10,9 млн кубометров, 7 февраля — уже 14,1 млн кубометров газа.. На этом фоне президент страны Владимир Зеленский заявил о готовности Киева стать газовым хабом для Евросоюза. По его словам, Киев заинтересован в контрактах по поставкам сжиженного газа. Он отметил, что данную идею поддерживают американские партнеры, а реализация этого плана обезопасит Украину и всю Европу.

Ранее Словакия нашла способ получать российский газ.