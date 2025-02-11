Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде хотят обратиться в кабмин по поводу изучения мигрантами русского языка

СФ обратится в правительство по теме условий для изучения русского мигрантами
close
Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

Члены Совета Федерации собираются обсудить в среду, 12 февраля, обращение верхней палаты парламента к кабмину РФ по поводу организации условий для изучения русского языка иностранцами в России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что указанный вопрос включен в предварительную повестку заседания.

11 февраля сообщалось, что Минпросвещения разработало нормативные документы для реализации закона, которым вводится тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно новому перечню, которое предложило Минпросвещения, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.

Помимо этого, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.

Ранее Мизулина выступила за ужесточение миграционного законодательства в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами