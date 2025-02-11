В Совфеде хотят обратиться в кабмин по поводу изучения мигрантами русского языка

СФ обратится в правительство по теме условий для изучения русского мигрантами

Члены Совета Федерации собираются обсудить в среду, 12 февраля, обращение верхней палаты парламента к кабмину РФ по поводу организации условий для изучения русского языка иностранцами в России. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что указанный вопрос включен в предварительную повестку заседания.

11 февраля сообщалось, что Минпросвещения разработало нормативные документы для реализации закона, которым вводится тестирование детей мигрантов на знание русского языка для поступления в школы.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно новому перечню, которое предложило Минпросвещения, для поступления в школу необходимо будет подтвердить право на проживание в РФ не только ребенка, но и его законных представителей.

Помимо этого, нужно будет представить документы об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, а также документы о прохождении дактилоскопической регистрации и результаты тестирования на знание русского языка.

Ранее Мизулина выступила за ужесточение миграционного законодательства в РФ.