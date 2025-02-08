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Мизулина выступила за ужесточение миграционного законодательства в РФ

Мизулина: очень жду ужесточения миграционного законодательства в России
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Антон Денисов/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что ждет ужесточения миграционного законодательства ради наведения порядка. Об этом пишет РИА Новости.

8 февраля Мизулина провела встречу с молодежью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ). Студент из Братска спросил у нее, как она относится к мигрантам.

Мизулина ответила, что ей хочется, чтобы люди, которые приезжают работать в РФ, соблюдали законы и говорили на русском языке.

«Хочется порядка. Я очень жду ужесточения этого законодательства, и, конечно, мне хочется, чтобы тех, кто нарушал закон, отправляли домой раз и навсегда, то есть депортировали», — сказала глава «Лиги безопасного интернета».

Депортация без решения суда, запрет на женитьбу и покупку автомашины, специальный реестр — все это ждет нелегальных иммигрантов, начиная с 5 февраля. В России вступил в силу так называемый «режим высылки», который должен побудить иностранцев быстро легализоваться. В то же время пока сама полиция не знает, как будут на практике работать ужесточенные правила, а отечественные работодатели по-прежнему не могут обойтись без рабочих из-за рубежа. Ждать ли массового отъезда нелегалов и почему мигрантов не получается заменить россиянами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист объяснил смысл ужесточения законодательства о мигрантах в РФ.

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