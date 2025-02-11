В ФМБА рассказали о состоянии радиационного фона в Энергодаре

ФМБА: радиационный фон в Энергодаре после отключения линии ЗАЭС не изменен

Радиационный фон в Энергодаре остался на прежнем уровне после того, как система безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) отключила подачу электричества по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», которая проходит через подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«По данным ежедневного мониторинга радиационный фон в Энергодаре не изменен», — заявили в ФМБА.

11 февраля Запорожская атомная электростанция отключила линию подачи электричества «Ферросплавная-1». Представители АЭС отметили, что станция продолжает работу, так как ее питает линия 750 кВ «Днепровская».

23 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

17 января он сообщил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.