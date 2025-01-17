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Глава МАГАТЭ заявил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС

Гросси: инспекторы МАГАТЭ ежедневно слышат взрывы рядом с Запорожской АЭС
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РИА Новости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«На ЗАЭС, где общая ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, группа [инспекторов] МАГАТЭ ежедневно сообщала о многочисленных взрывах, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», — сказал он.

Гросси также заявил, что «проблемы с внешним электроснабжением» на станции «сохраняются». Вместе с тем он отметил, что руководство ЗАЭС сообщило инспекторам МАГАТЭ о завершении ремонта стабилизатора напряжения для линии электропередачи 750 кВ и ее успешном запуске 31 декабря 2024 года.

6 января в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, но все они были сбиты.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС.

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