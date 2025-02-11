В Саратовской области предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА на завод

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения от имени официальных органов власти о ситуации с атакой дронов на Саратовскую область. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Таким образом злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в регионе», — написал он.

Бусаргин призвал местных жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации, а также доверять только проверенным источникам информации, каковыми являются его официальные страницы в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и в Telegram-канале, откуда делаются публичные обращения к населению.

11 февраля около шести утра Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате атаки дрона. Губернатор отметил, что в местах возможного падения обломков дронов организована работа оперативных служб. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным Telegram-канала Mash, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, где начался сильный пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников над регионами России, в том числе 18 — над территорией Саратовской области.

Ранее в Саратовской области изменилось движение электричек из-за атаки БПЛА.