Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области предупредили о фейках в соцсетях после атаки БПЛА на завод

Бусаргин: в соцсетях распространяются фейки после атаки беспилотников
close
Пресс-служба губернатора Саратовской области/РИА Новости

В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения от имени официальных органов власти о ситуации с атакой дронов на Саратовскую область. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Таким образом злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку в регионе», — написал он.

Бусаргин призвал местных жителей быть бдительными и не поддаваться на провокации, а также доверять только проверенным источникам информации, каковыми являются его официальные страницы в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и в Telegram-канале, откуда делаются публичные обращения к населению.

11 февраля около шести утра Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия в результате атаки дрона. Губернатор отметил, что в местах возможного падения обломков дронов организована работа оперативных служб. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

По данным Telegram-канала Mash, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове, где начался сильный пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников над регионами России, в том числе 18 — над территорией Саратовской области.

Ранее в Саратовской области изменилось движение электричек из-за атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами