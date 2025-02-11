Губернатор сообщил о повреждении завода в Саратове после атаки беспилотников

Бусаргин сообщил о повреждении предприятия в Саратове после атаки дронов

В Саратове после атаки беспилотных летательных аппаратов повреждено промышленное предприятие. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Силами противовоздушной обороны ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:03 по московскому времени.

Бусаргин отметил, что в местах возможного падения обломков дронов организована работа оперативных служб. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, добавил он.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. По данным Telegram-канала Mash, после падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар.

Кроме того, взрывы произошли в Энгельсе. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.