Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские беспилотники атаковали Саратов

Mash: дроны атаковали Саратов, начался сильный пожар
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Саратов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Украинские БПЛА атакуют местный нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков одного из беспилотников, начался сильный пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:11 по московскому времени.

Кроме того, взрывы произошли в Энгельсе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Официальная информация пока не поступала. Данных о пострадавших нет.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил, что на территории региона объявлена угроза атаки БПЛА. Он заверил, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами