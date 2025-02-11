Украинские беспилотники атаковали Саратов

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали Саратов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Украинские БПЛА атакуют местный нефтеперерабатывающий завод. После падения обломков одного из беспилотников, начался сильный пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:11 по московскому времени.

Кроме того, взрывы произошли в Энгельсе. По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди, со стороны местного аэродрома. Также сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Официальная информация пока не поступала. Данных о пострадавших нет.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупредил, что на территории региона объявлена угроза атаки БПЛА. Он заверил, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.