В Саратовской области изменилось движение электричек из-за атаки БПЛА

В Саратовской области задержали несколько пригородных поездов по техническим причинам. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

«В настоящее время на перегоне Сазанка – Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда», — говорится в сообщении.

Представители РЖД принесли извинения пассажирам за задержку рейсов.

До этого стало известно о повреждении промышленного предприятия в результате атаки дрона. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин около шести утра. По данным Telegram-канала Mash, был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в аэропортах Поволжья отменили ограничения на полеты после угрозы атак БПЛА.