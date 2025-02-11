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Мишустин заявил о планах повысить производительность труда в России

Мишустин: производительность труда в РФ через шесть лет должна вырасти на 20%
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Производительность труда в России должна вырасти на 20% через шесть лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, передает ТАСС.

Он отметил, что к национальному проекту «Производительность труда» уже подключились около 7 тыс. предприятий из различных секторов, и более 100 тыс. сотрудников прошли обучение современным управленческим практикам. В результате порядка 5,5 тыс. организаций увеличили прибыль на 430 млрд рублей, а 1,5 тыс. компаний вышли на новые рынки.

Работа продолжается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который стартовал в январе 2025 года с бюджетом около 30,5 млрд рублей за шесть лет. Мишустин подчеркнул важность внедрения эффективных механизмов поддержки бизнеса и оптимизации внутренних процессов с учетом потребностей различных секторов экономики. Он также призвал профильные министерства создать отраслевые центры компетенций для решения этих задач.

7 февраля президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Мишустиным назвал в числе ключевых задач на ближайшее время повышение производительности труда в стране.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе.

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