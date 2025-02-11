Артюх: из Сумской области эвакуировали около 800 детей

Власти Сумской области эвакуировали около 800 детей. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх.

«На сегодняшний день 777 детей в рамках обязательной эвакуации вывезены с наиболее опасных территорий нашей области», — сказал он.

В январе назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что из подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Константиновка в Донецкой народной республике вывезены все дети.

До этого глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что украинские власти расширили зону эвакуации семей с детьми из Купянского района Харьковской области. По его информации, всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

Ранее российские войска перекрыли дорогу, по которой шло снабжение ВСУ в ДНР.