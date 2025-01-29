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Украинские власти вывезли из Константиновки всех детей

Филашкин: украинские власти вывезли из подконтрольной ВСУ Константиновки детей
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Сергей Батурин/РИА «Новости»

Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин заявил, что из подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Константиновка в Донецкой народной республике вывезены все дети. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала «Рада».

«На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли», -— сказал Филашкин.

По словам главы Донецкой ОВА, город находится вблизи линии фронта, как и Красноармейск (украинское название Покровск), поэтому обстановка там остается напряженной.

До этого, по информации РИА Новости, Филашкин сообщал, что в контролируемых ВСУ Комарском и Криворожском районах ДНР началась принудительная эвакуация 110 детей с семьями.

23 января глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что украинские власти расширили зону эвакуации семей с детьми из Купянского района Харьковской области. По его информации, всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями.

Также Синегубов рассказывал, что из населенных пунктов Харьковской области за последние месяцы эвакуировали порядка 11 тысяч человек.

Ранее российские войска перекрыли дорогу, по которой шло снабжение ВСУ в ДНР.

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