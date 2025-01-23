Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Украины расширили зону эвакуации детей из Купянского района

Глава ОВА Синегубов: в Купянском районе расширили зону эвакуации семей с детьми
close
Sergei Grits/AP

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал в своем Telegram-канале, что украинские власти расширили зону эвакуации семей с детьми из Купянского района Харьковской области.

«На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашовской общин… Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями», — поделился Синегубов.

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

До этого Синегубов рассказывал, что из населенных пунктов Харьковской области за последние месяцы эвакуировали порядка 11 тысяч человек.

Он уточнил, что первоочередно из городов и сел эвакуируют семьи с детьми, и отметил, что темпы эвакуации в последнее время сильно уменьшились.

Ранее в ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами