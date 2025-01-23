Власти Украины расширили зону эвакуации детей из Купянского района

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов рассказал в своем Telegram-канале, что украинские власти расширили зону эвакуации семей с детьми из Купянского района Харьковской области.

«На совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из четырех населенных пунктов Великобурлукской и из 12 сел Кондрашовской общин… Всего из 16 населенных пунктов должны вывезти в безопасные места 267 детей с их семьями», — поделился Синегубов.

Он пояснил, что такое решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

До этого Синегубов рассказывал, что из населенных пунктов Харьковской области за последние месяцы эвакуировали порядка 11 тысяч человек.

Он уточнил, что первоочередно из городов и сел эвакуируют семьи с детьми, и отметил, что темпы эвакуации в последнее время сильно уменьшились.

Ранее в ДНР рассказали о принудительной эвакуации детей из Курахово.