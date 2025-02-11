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Стало известно, чем ВСУ атаковали Белгород

SHOT: ВСУ ударили по Белгороду из американской РСЗО HIMARS
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Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород американской реактивной системой залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его словам, в небе над городом сбили около семи снарядов. Никто не пострадал.

11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в селе Репное в одном частном домовладении была повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях не появлялось.

До этого Гладков сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки выпустила 70 снарядов по территории Белгородской области. Губернатор добавил, что ВСУ также применили 52 беспилотника. Из них 24 дрона были сбиты. Всего за сутки под удар украинских войск попали 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона.

Ранее Гладков назвал число машин в Белгородской области, которые были повреждены с начала СВО.

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