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Гладков сообщил, сколько машин жителей Белгородской области повредили с начала СВО

Гладков: за время СВО у жителей Белгородской области повредили 13,9 тыс. машин
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МЧС Республики Бурятия

Около 13,9 тыс. автомобилей жителей Белгородской области повредили за время проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, 13,3 тыс. машин получилось восстановить, на это потратили 2,5 млрд рублей. Сейчас в работе находятся почти 600 поврежденных автомобилей

Гладков отметил, что перед главами администраций районов и округов стоит задача провести независимую экспертизу и представить счета на оплату. Однако он предупредил, что для экспертиз нужно много времени.

«Надеюсь, что все ожидания собственников по установлению своих автомобилей мы максимально быстро, еще раз повторюсь, оправдаем», — заключил глава региона.

Гладков предлагал закрыть въезд для гражданских автомобилей в обстреливаемые районы Шебекино в связи с большой вероятностью атаки. По словам губернатора, власти будут искать решение, чтобы закрывать движение на опасных участках. Гладков предложил оставлять машины на крытых стоянках или на территориях области, которые не подвергаются обстрелам.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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