Москвичка, назвавшая строителей «русней», признала вину в суде

Заявлявшая о ненависти к русским москвичка Джоган признала вину в суде

Жительница Москвы Яна Джоган, которая назвала строителей «русней», признала обвинение в хулиганстве в зале Кузьминского районного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обвинение понятно. Вину полностью признаю», — сказала подсудимая.

Впоследствии суд продлил Джоган срок заключения под стражей до 30 июля. Сама же она просила назначить ей домашний арест.

Инцидент с Джоган произошел в начале ноября 2024 года. Она пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают СМИ, работали в законное время. Женщина твердила, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

3 декабря 2024 года Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Джоган на две тысячи рублей. Также полиция завела в отношении нее дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

В январе сообщалось, что москвичку собираются проверить еще по четырем уголовным статьям, включая госизмену.

Ранее суд продлил запрет на интернет блогеру Портнягину по делу о неуплате налогов.